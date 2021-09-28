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28 сентября 13:13
автор: Владислав Корегин

Месси включен в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Игра между командами из Франции и Англии состоится сегодня в Париже.

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» объявила список игроков, которые могут принять участие в домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Отмечается, что в заявку попал нападающий Лионель Месси, восстановившийся от травмы. Также в общую группу парижан после повреждения вернулся центральный полузащитник Марко Верратти – его тоже включили в состав клуба на ближайшую встречу.

Добавим, что матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 28 сентября, в Париже. Начало игры – в 22:00 мск. В первом туре ЛЧ подопечные Маурисио Почеттино поделили очки с «Брюгге» (1:1), а английская команда обыграла «Лейпциг» (6:3).

источник: ФК «ПСЖ»
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