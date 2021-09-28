Мухин и Тюкавин попали в состав молодежной сборной России на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2023

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила состав молодежной национальной команды на октябрьские матчи в рамках квалификации чемпионата Европы-2023.

Отметим, что в заявке команды оказались игроки, которые находились в расширенном списке взрослой сборной. Речь идет о центральном полузащитнике Максиме Мухине из ЦСКА, а также форварде Константине Тюкавине, выступающем за «Динамо». Однако главный тренер сборной Валерий Карпин исключил обоих футболистов из итоговой заявки.

Таким образом состав молодежной сборной России, представленный 25 игроками, выглядит следующим образом:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Данил Степанов («Арсенал», Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).