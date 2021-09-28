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28 сентября 13:28
автор: Владислав Корегин

Мухин и Тюкавин попали в состав молодежной сборной России на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2023

В октябре российская команда сыграет с Северной Ирландией и Литвой.

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила состав молодежной национальной команды на октябрьские матчи в рамках квалификации чемпионата Европы-2023.

Отметим, что в заявке команды оказались игроки, которые находились в расширенном списке взрослой сборной. Речь идет о центральном полузащитнике Максиме Мухине из ЦСКА, а также форварде Константине Тюкавине, выступающем за «Динамо». Однако главный тренер сборной Валерий Карпин исключил обоих футболистов из итоговой заявки.

Таким образом состав молодежной сборной России, представленный 25 игроками, выглядит следующим образом:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Данил Степанов («Арсенал», Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба – «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер («Ростов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ЦСКА).

Напомним, что 8 октября подопечные Михаила Галактионова сыграют дома против Северной Ирландии, а спустя четыре дня проведут выездную встречу с Литвой.

После двух сыгранных туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы C, одержав разгромную победу над Мальтой (6:0) и потерпев поражение от Испании (1:4).

источник: РФС
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