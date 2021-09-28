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28 сентября 13:44
автор: Владислав Корегин

Матч «Локомотива» против «Лацио» в Лиге Европы обслужит английская бригада арбитров

Игра состоится 30 сентября в Италии.

Англичанин Крейг Поусон назначен главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» сыграет в Риме против «Лацио».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помощниками 42-летнего судьи станут его соотечественники – Ли Беттс и Иан Хассин, резервным арбитром станет Питер Бэнкис. Отвечать за работу VAR будут Крис Кэванах и его ассистент Хуан Мартинес, представляющий Испанию.

Напомним, встреча между «Лацио» и «Локомотивом» состоится 30 сентября в 22:00 мск. В первом туре железнодорожники в Москве сыграли вничью с «Марселем» со счетом 1:1, а римский клуб на выезде уступил «Галатасараю» (0:1)

источник: UEFA (УЕФА)
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