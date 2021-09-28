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28 сентября 15:12
автор: Владислав Корегин

Лев Лещенко: У Захаряна больше шансов попасть в стартовый состав сборной России, чем у Миранчука

В октябре Россия сыграет против Словакии и Словении.

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался об окончательной заявке сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что в состав национальной команды попали три футболиста бело-голубых – полузащитники Даниил Фомин, Арсен Захарян и Денис Макаров.

– Привлечение Макарова к основной сборной – очень здорово, потому что справа у нас некому играть, Фернандес ушел. Миранчук сейчас не очень хорошо выглядит, последние два матча он ничего не мог сделать, его не было на поле. У Захаряна больше шансов попасть в стартовый состав, чем у Леши. Что касается Глушакова, не думаю, что он будет в основном составе, – цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.

На данный момент Россия занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Идущая первой Хорватия опережает российскую команду лишь по дополнительным показателям, имея в своем активе те же 13 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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