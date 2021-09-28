Ринат Билялетдинов: На данный момент Лунев – четвертый голкипер в сборной России

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал попадание голкипер «Байера» Андрея Лунева в окончательный список сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что 29-летний вратарь перешел в леверкузенский клуб прошедшим летом. В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного игры за «фармацевтов».

– Андрей – четвертый номер в списке. Это тренировочный процесс, парная работа вратарей – это понятно. Ну и для поддержания его самооценки важно, чтобы он не комплексовал. Тем более, вратарь-то квалифицированный, – приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Добавим, что помимо Лунева, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в команду трех голкиперов, а именно Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрия Дюпина («Рубина») и Матвея Сафонова («Краснодар»).

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии, а спустя три дня на выезде встретится со Словенией. Матч пройдет в Мариборе.