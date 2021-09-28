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28 сентября 16:05
автор: Владислав Корегин

Максим Мухин: Сейчас я слабее тех, кто был вызван в сборную России

Валерий Карпин не включил хавбека армейцев в итоговую заявку команды.

Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о том, почему он не попал в окончательный список игроков, которые смогут принять участие в октябрьских матчах сборной России в рамках отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Отметим, что 19-летний футболист получил вызов в молодежную национальную команду на игры квалификации чемпионата Европы 2023 года.

– Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную. Сейчас поеду в молодежную сборную – тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось, – цитирует Мухина Sport24.ru.

Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной России он провел пять встреч.

8 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Казани против Словакии, а спустя три дня на выезде встретятся со Словенией. Матч пройдет в Мариборе.

источник: Sport24.ru
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