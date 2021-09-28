Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, несмотря на травму

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав команды на октябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Как сообщает национальная федерация футбола, в национальную команду вернулся форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Сейчас 39-летний футболист восстанавливается от травмы. Также вызов получил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Добавим, что из-за травмы Ибрагимович пропустил Евро-2020 и старт чемпионата Италии. В состав «Милана» он вернулся 12 сентября. В матче с «Лацио» (2:0) Златан отметился голом, но затем вновь выбыл из строя из-за проблем с ахиллом.

Напомним, что в ближайших матчах сборная Швеции примет дома команды Косово (9 октября) и Греции (12 октября).