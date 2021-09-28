Сергей Семак: «Челси» и «Ювентус» - фавориты нашей группы, но очки у нас будут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится ситуация. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» - фавориты нашей подгруппы. А набранные очки, надеюсь, у нас будут», - приводит «Советский спорт» слова наставника.

Напомним, что матч второго тура «Зенит» - «Мальме» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19:45 по московскому времени.

В первом шведский клуб уступил дома туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3.