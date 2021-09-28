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28 сентября 18:00
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Семак: «Челси» и «Ювентус» - фавориты нашей группы, но очки у нас будут

В матче первого тура группы H петербургский уступил лондонской команде со счетом 0:1.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится ситуация. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» - фавориты нашей подгруппы. А набранные очки, надеюсь, у нас будут», - приводит «Советский спорт» слова наставника.

Напомним, что матч второго тура «Зенит» - «Мальме» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19:45 по московскому времени.

В первом шведский клуб уступил дома туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3.

источник: «Советский спорт»
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