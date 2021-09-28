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28 сентября 18:25
автор: Александр Поволоцкий

УЕФА объявил о создании кубка, в котором сыграют чемпион Европы и победитель Копа Америки

Матч является аналогом Межконтинентального кубка среди клубов.

УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о создании нового кубка.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, за трофей поборются сборные, которые стали победителями ЧЕ и Кубка Америки.

Первыми кубок разыграют команды Италии и Аргенины. Встреча состоится во время окна на матчи сборных в июне 2022 года.

«Соглашение, достигнутое двумя организациями, в настоящее время включает в себя три матча между победителями континентальных первенств, а также открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес», — говорится в тексте сообщения пресс-службы УЕФА.

Напомним, что сборная Италии стала чемпионом Европы-2020, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 пен.). Аргентина выиграла Кубок Америки взяв верх в решающем матче над Бразилией (1:0).

источник: UEFA (УЕФА)
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