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Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»
28 сентября 18:43
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий выступает за парижский клуб с 2017 года.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать соглашение с клубом.

Как сообщает AS, 22-летнего футболиста не устраивает, что в парижской команде выступает слишком много атакующих игроков. Также Мбаппе не нравится, что болельщики «ПСЖ» регулярно освистывают футболиста.

Добавим, что действующий контракт Килиана с парижанами истекает 30 июня 2022 года. Ранее в СМИ сообщалось, что француз может продлить контракт ближайшей зимой. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

источник: AS
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