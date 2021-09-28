Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать соглашение с клубом.

Как сообщает AS, 22-летнего футболиста не устраивает, что в парижской команде выступает слишком много атакующих игроков. Также Мбаппе не нравится, что болельщики «ПСЖ» регулярно освистывают футболиста.

Добавим, что действующий контракт Килиана с парижанами истекает 30 июня 2022 года. Ранее в СМИ сообщалось, что француз может продлить контракт ближайшей зимой. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.