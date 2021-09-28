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28 сентября 19:03
автор: Александр Поволоцкий

ФНЛ выявила нарушения регламента со стороны владимирского «Торпедо» и «Шинника»

Лига продолжит служебное расследование инцидента.

ФНЛ выявила нарушения норм регламента со стороны сотрудников владимирского «Торпедо» и ярославского «Шинника» (0:2) на матче первенства Олимп - ФНЛ-2.

Напомним, что 26 сентября в ходе встречи 12-го тура были задержаны болельщики ярославского клуба.

«В ходе проверки были выявлены нарушения регламентных норм со стороны обоих клубов, а также отсутствие должного взаимодействия между ними. В совокупности это привело к массовым задержаниям ярославских болельщиков, прибывших на матч во Владимир, сотрудниками полиции», - цитирует ТАСС заявлении пресс-службы ФНЛ.

Добавим, что «Шинник» лидирует в группе 2 (2) первенства ФНЛ-2, набрав 30 очков. «Торпедо» располагается на восьмой строчке. У команды из Владимира 11 очков.

источник: ТАСС
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