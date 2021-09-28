Усик посетит матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером»

Украинский боксер Александр Усик планирует посетить матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и миланским «Интером».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», чемпион мира заявил, что придет на игру с сыном. Усик отметил, что сам является поклонником киевского «Динамо». Сын боксера болеет за «Шахтер».

Добавим, что в первом туре Лиги чемпионов донецкая команда проиграла в Тирасполе «Шерифу» (0:2), а «Интер» на своем поле уступил «Реалу» - 0:1

Напомним, что 26 сентября украинский боксер победил британца Энтони Джошуа в Лондоне единогласным решением судей. Усик стал обладателем чемпионских поясов по версии WBO, WBA, IBO и IBF.