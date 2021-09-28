Томас Тухель: У «Ювентуса» были проблемы на старте сезона, но в Лиге чемпионов он всегда убедителен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«У туринской команды есть большой опыт. У «Ювентуса» были некоторые проблемы на старте сезона, но они всегда очень убедительно смотрятся в Лиге чемпионов. Легко сказать, что мы фавориты. Так у соперника появляется мотивация. Мы должны принять это, потому что мы выиграли турнир», — цитирует наставника Daily Mail.

Добавим, что матч «Ювентус» — «Челси» состоится 29 сентября в Турине. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

«Ювентус» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы над «Мальме» (3:0). «Челси» обыграл дома «Зенит» - 1:0.



