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«ПСЖ» - «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе парижской команды
28 сентября 20:58
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter PSG

«ПСЖ» - «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе парижской команды

Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

УЕФА объявил стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что с первых минут на поле выйдет аргентинский форвард парижан Лионель Месси. Нападающий пропускал последний матч команды в чемпионате Франции.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Н.Медеш, Гуэй, Эррера, Верратти, Мбаппе, Месси, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Р.Диаш, Ляпорт, Ж.Канселу, Родри, де Брейне, Б.Силва, Марез, Стерлинг, Грилиш.

Напомним, что в матче первого тура «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Брюгге» (1:1). «Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» со счетом 6:3.

источник: UEFA (УЕФА)
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