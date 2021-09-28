«ПСЖ» - «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе парижской команды

УЕФА объявил стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что с первых минут на поле выйдет аргентинский форвард парижан Лионель Месси. Нападающий пропускал последний матч команды в чемпионате Франции.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Н.Медеш, Гуэй, Эррера, Верратти, Мбаппе, Месси, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Р.Диаш, Ляпорт, Ж.Канселу, Родри, де Брейне, Б.Силва, Марез, Стерлинг, Грилиш.

Напомним, что в матче первого тура «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Брюгге» (1:1). «Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» со счетом 6:3.