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«Аякс» на своем поле обыграл «Бешикташ» в матче группового этапа Лиги чемпионов
28 сентября 21:37
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Аякс"

«Аякс» на своем поле обыграл «Бешикташ» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Клуб из Нидерландов одержал вторую победу подряд, турецкая команда потерпела второе поражение в двух встречах Лиги чемпионов.

Футболисты «Аякса» одержали победу над турецким «Бешикташем» в домашнем матче 2-го тур группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме и завершилась со счетом 2:0 в пользу нидерландского клуба.

В составе амстердамской команды голами отметились Стивен Бергейс (17-я минута) и Себастьен Аллер (43).

После этой игры «Аякс» набрал шесть очков и вышел на первое место в турнирной таблице группы С. «Бешикташ», проиграв обе встречи на старте группового этапа, занимает третью строчку.

В следующем матче клуб из Амстердама дома сыграет против дортмундской «Боруссией», а стамбульская команда встретится с португальским «Спортингом».

Лига чемпионов
Группа С
2-й тур

«Аякс» - «Бешикташ» - 2:0 (2:0)
Голы: Бергейс, 17. Аллер, 43.

«Аякс» (Амстердам): Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

«Бешикташ» (Стамбул): Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Предупреждение: Боздоган (75).

источник: «Советский спорт»
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