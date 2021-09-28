«Аякс» на своем поле обыграл «Бешикташ» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты «Аякса» одержали победу над турецким «Бешикташем» в домашнем матче 2-го тур группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме и завершилась со счетом 2:0 в пользу нидерландского клуба.

В составе амстердамской команды голами отметились Стивен Бергейс (17-я минута) и Себастьен Аллер (43).

После этой игры «Аякс» набрал шесть очков и вышел на первое место в турнирной таблице группы С. «Бешикташ», проиграв обе встречи на старте группового этапа, занимает третью строчку.

В следующем матче клуб из Амстердама дома сыграет против дортмундской «Боруссией», а стамбульская команда встретится с португальским «Спортингом».