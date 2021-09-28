Федун предложил РФС закрепить в контрактах солидарную выплату тренерам, воспитавшим игроков

Стали известны реформы, которые предложил попечительскому совету РФС владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», функционер считает, что нужно на законодательном уровне закрепить в контрактах игроков солидарную выплату тренеру, который его воспитал. Она должна составлять от одного до трех процентов от годового соглашения с клубом. Федун отметил, что за последние десять лет выплаты агентам в российском футболе превысили 50 миллиардов рублей. За этот период клубами РПЛ на содержание детских футбольных школ было потрачено около 25 млрд.

Кроме того, владелец красно-белых предложил увеличить количество тренеров до пяти-шести тысяч вместо нынешних 2738, а число молодых россиян, которые профессионально занимаются футболом, как минимум до 50 тысяч. Сейчас в этот вид спорта вовлечены 28 тысяч.

Отмечается, что попечительский совет РФС принял к сведению все предложения Федуна.