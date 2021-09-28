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«Ливерпуль» разгромил на выезде «Порту» благодаря дублям Салаха и Фирмино
28 сентября 23:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twittter Liverpool

«Ливерпуль» разгромил на выезде «Порту» благодаря дублям Салаха и Фирмино

Английский клуб одержал вторую победу в текущем розыгрыше турнира.

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Порту» со счетом 3:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дубли оформили Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Египтянин отличился на 18-й и 60-й минутах, бразилец на 77-й и 81-й. Еще один мяч забил Садио Мане (45). У хозяев отличился Мехди Тареми (74).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы B. «Порту» занимает четвертое место. У португальского клуба одно очко.

В третьем туре, который пройдет 19 октября «Порту» примет на своем поле «Милан», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Атлетико».

Лига чемпионов

2-й тур

Группа В

«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:5 (0:2)

Голы: Тареми, 74 - Салах, 18; 60; Мане, 45; Фирмино, 77; 81.

источник: «Советский спорт»
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