«Ливерпуль» разгромил на выезде «Порту» благодаря дублям Салаха и Фирмино

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Порту» со счетом 3:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дубли оформили Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Египтянин отличился на 18-й и 60-й минутах, бразилец на 77-й и 81-й. Еще один мяч забил Садио Мане (45). У хозяев отличился Мехди Тареми (74).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы B. «Порту» занимает четвертое место. У португальского клуба одно очко.

В третьем туре, который пройдет 19 октября «Порту» примет на своем поле «Милан», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Атлетико».

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