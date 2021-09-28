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Гол Малена принес победу «Боруссии» в домашнем матче со «Спортингом»
28 сентября 23:54
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twittter Borussia Dortmund

Гол Малена принес победу «Боруссии» в домашнем матче со «Спортингом»

Немецкая команда не проигрывает со старта турнира.

Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле португальский «Спортинг» (1:0).

Автором единственного гола стал Дониэлл Мален. Нидерландский нападающий забил гол на 37-й минуте.

Ранее в другом матче игрового дня «Аякс» победил «Бешикташ» со счетом 2:0.

Таким образом, лидирует в группе C амстердамский клуб, который набрал шесть очков. «Боруссия» (6) уступает «Аякса» по разнице мячей. «Спортинг» и «Бешикташ» очков не набрали.

В третьем туре «Аякс» примет «Боруссию». «Бешикташ» сыграет дома со «Спортингом». Оба матча пройдут 19 октября.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа C

«Боруссия» (Германия) - «Спортинг» (Португалия) - 1:0 (1:0)

Голы: Мален, 37.

источник: «Советский спорт»
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