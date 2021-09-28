Гол Малена принес победу «Боруссии» в домашнем матче со «Спортингом»

Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле португальский «Спортинг» (1:0).

Автором единственного гола стал Дониэлл Мален. Нидерландский нападающий забил гол на 37-й минуте.

Ранее в другом матче игрового дня «Аякс» победил «Бешикташ» со счетом 2:0.

Таким образом, лидирует в группе C амстердамский клуб, который набрал шесть очков. «Боруссия» (6) уступает «Аякса» по разнице мячей. «Спортинг» и «Бешикташ» очков не набрали.

В третьем туре «Аякс» примет «Боруссию». «Бешикташ» сыграет дома со «Спортингом». Оба матча пройдут 19 октября.