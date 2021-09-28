«Шериф» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв в гостях «Реал»

Футболисты мадридского «Реала» уступили молдавскому «Шерифу» (1:2) в домашнем матче второго тура групповог раунда Лиги чемпионов.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Ранее в другом матче тура «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» - 0:0.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.