Месси забил первый гол за «ПСЖ», отличившись в матче с «Манчестер Сити»

Встреча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом на 74-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды.

Напомним, что аргентинец перешел в «ПСЖ» 10 августа в статусе свободного агента, подписав с французским клубом двухлетний контракт. До этого 34-летний форвард провел три матча за парижскую команду, не отметившись результативными действиями.