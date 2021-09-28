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Месси забил первый гол за «ПСЖ», отличившись в матче с «Манчестер Сити»
28 сентября 23:37
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Месси забил первый гол за «ПСЖ», отличившись в матче с «Манчестер Сити»

Встреча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом на 74-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды.

Напомним, что аргентинец перешел в «ПСЖ» 10 августа в статусе свободного агента, подписав с французским клубом двухлетний контракт. До этого 34-летний форвард провел три матча за парижскую команду, не отметившись результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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