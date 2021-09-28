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«Брюгге» одержал волевую победу в гостях над «Лейпцигом»
28 сентября 23:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "РБ Лейпциг"

«Брюгге» одержал волевую победу в гостях над «Лейпцигом»

Немецкая команда потерпела второе поражение на старте турнира.

Футболисты «Рб Лейпцига» уступили «Брюгге» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на «Ред Булл-Арене» в Лейпциге и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской команды, в составе которой голами отметились Ханс Ванакен (22-я минута) и Матс Ритс (41). У немецкого клуба точным ударом отличился Кристофер Нкунку (5).

После этой победы «Брюгге» набрал четыре очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы А. «Лейпциг», проиграв обе встречи на старте группового этапа, занимает последнее место.

В следующем матче клуб из Германии в гостях сыграет против «ПСЖ», а бельгийцы на своем поле встретятся с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов
Группа А
2-й тур

«Лейпциг» - «Брюгге» - 1:2 (1:2)
Голы: Нкунку, 5. – Ванакен, 22. Ритс, 41.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.

Предупреждение: Баланта (87).

источник: «Советский спорт»
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