«Брюгге» одержал волевую победу в гостях над «Лейпцигом»

Футболисты «Рб Лейпцига» уступили «Брюгге» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на «Ред Булл-Арене» в Лейпциге и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской команды, в составе которой голами отметились Ханс Ванакен (22-я минута) и Матс Ритс (41). У немецкого клуба точным ударом отличился Кристофер Нкунку (5).

После этой победы «Брюгге» набрал четыре очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы А. «Лейпциг», проиграв обе встречи на старте группового этапа, занимает последнее место.

В следующем матче клуб из Германии в гостях сыграет против «ПСЖ», а бельгийцы на своем поле встретятся с «Манчестер Сити».

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