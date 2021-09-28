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Гол Месси помог «ПСЖ» одержать победу над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
28 сентября 23:55
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Гол Месси помог «ПСЖ» одержать победу над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Английский клуб потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.

Футболисты «ПСЖ» взяли верх над «Манчестер Сити» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды, в составе которой голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Лионель Месси (74), для которого забитый мяч стал первым в составе «парижан».

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге».

Лига чемпионов
Группа А
2-й тур

«ПСЖ» - «Манчестер Сити» - 2:0 (1:0)
Голы: Гейе, 8. Месси, 74.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гуйе, Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Марез.

Предупреждения: Жоау Канселу (24), де Брюйне (39), Верратти (77).

источник: «Советский спорт»
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