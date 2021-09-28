Гол Месси помог «ПСЖ» одержать победу над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Футболисты «ПСЖ» взяли верх над «Манчестер Сити» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды, в составе которой голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Лионель Месси (74), для которого забитый мяч стал первым в составе «парижан».

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге».

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