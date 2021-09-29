Тренер «Реала» Анчелотти считает незаслуженным поражение от «Шерифа» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал незаслуженным поражение своей команды от тираспольского «Шерифа» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня нам не повезло. Мы проиграли, потому что мелкие детали стоили нам игры. Я расстроен. Считаю, что мы не заслуживали поражения. Мне трудно описать это поражение, учитывая то, как складывалась игра. Что касается «Шерифа», то они хорошо оборонялись», - сказал Анчелотти.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.