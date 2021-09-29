Экс-игрок «Тамбова» - о голе в ворота «Реала»: Лучший мяч в моей карьере

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль, ранее выступавший за «Тамбов», прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (2:1) матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас мы просто счастливы. Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере», - приводит слова Тилля официальный сайт УЕФА.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.