ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 07:38

Почеттино - о дебютном мяче Месси за «ПСЖ»: Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал

Аргентинец отличился в матч ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:0).

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы «Манчестер Сити» (2:0) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал дебютный гол форварда Лионеля Месси.

«Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал. Я наблюдал, как Месси забивал много голов на протяжении многих лет карьеры, но я всегда был в команде соперника. Это его первый гол за команду, которую я тренирую. Я обязан был отпраздновать это!» - приводит слова Почеттино RMC Sport.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды, в составе которой голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Месси (74), для которого забитый мяч стал первым в составе парижан.

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге».

источник: RMC Sport
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лионель Месси забил первый гол за ПСЖСтало известно, как назначали главного тренера сборной России по хоккеюЭдинсон Кавани близок к переходу в "Барселону"В Италии издеваются над российским форвардомКак Усика встречали на Украине после боя с ДжошуаКостя Цзю не стал молчать после победы Усика над Джошуа
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика