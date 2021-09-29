Почеттино - о дебютном мяче Месси за «ПСЖ»: Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы «Манчестер Сити» (2:0) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал дебютный гол форварда Лионеля Месси.

«Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал. Я наблюдал, как Месси забивал много голов на протяжении многих лет карьеры, но я всегда был в команде соперника. Это его первый гол за команду, которую я тренирую. Я обязан был отпраздновать это!» - приводит слова Почеттино RMC Sport.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды, в составе которой голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Месси (74), для которого забитый мяч стал первым в составе парижан.

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге».