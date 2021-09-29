Каземиро - о поражении от «Шерифа»: Если ты не решаешь свои моменты, то в итоге поплатишься за это

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение своей команды от тираспольского «Шерифа» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В этом году у нас были плохие игры, которые мы в итоге выигрывали. Сегодня получилось как раз наоборот: играли хорошо, но проиграли. Если ты не решаешь свои моменты, то в итоге поплатишься за это», - приводит слова Каземиро пресс-служба «Реала».

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.