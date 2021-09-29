Тренер «Милана» Пиоли подверг критике уровень судейства в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подверг критике уровень судейства в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с турком Джюнейтом Чакыром.

«Не думаю, что главный судья матча провел лучшую ночь… Мы были наказаны. Понятно, что вдесятером нам пришлось перестраиваться, мы продержались более получаса и все равно были близки к положительному результату. Дело даже не в пенальти или красной карточке, любой спорный эпизод трактовался не в нашу пользу», - приводит слова специалиста Football Italia.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды. В составе итальянского клуба голом отметился Рафаэл Леау (20-я минута). У испанской команды отличились Антуан Гризманн (84)и Луис Суарес (90+7).

Отметим, что на 29-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален ирландский полузащитник миланской команды Франк Кессье.

«Милан», потерпев два поражения на старте группового этапа, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы В. «Атлетико», набрав четыре очка, расположился на втором месте.