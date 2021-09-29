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29 сентября 08:38

Тренер «Порту» Консейсау взял на себя ответственность за разгром от «Ливерпуля»

Португальца уступили англичанам в группе ЛЧ.

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау взял на себя ответственность за разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Плохо было все, и ответственность лежит на мне», - приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

В составе победителей дубли оформили Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Египтянин отличился на 18-й и 60-й минутах, бразилец на 77-й и 81-й. Еще один мяч забил Садио Мане (45). У хозяев отличился Мехди Тареми (74).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы B. «Порту» занимает четвертое место. У португальского клуба одно очко.

В третьем туре, который пройдет 19 октября «Порту» примет на своем поле «Милан», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Атлетико».

источник: UEFA (УЕФА)
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