«Сотворили чудо и продолжили жизнь в сказке». Тренер «Шерифа» - о победе над «Реалом»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (2:1) матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы понимали, что всю игру придется обороняться. Это мы и делали. Мы очень грамотно оборонялись, но при этом очень хорошо выходили в контратаки. Я очень счастлив и горжусь клубом «Шериф» и особенно моими парнями, которые сегодня сделали это чудо и продолжили нашу жизнь в сказке», - приводит слова специалиста Sport24.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.