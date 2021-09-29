ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 08:57

«Сотворили чудо и продолжили жизнь в сказке». Тренер «Шерифа» - о победе над «Реалом»

Молдавская команда не знает поражений в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (2:1) матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы понимали, что всю игру придется обороняться. Это мы и делали. Мы очень грамотно оборонялись, но при этом очень хорошо выходили в контратаки. Я очень счастлив и горжусь клубом «Шериф» и особенно моими парнями, которые сегодня сделали это чудо и продолжили нашу жизнь в сказке», - приводит слова специалиста Sport24.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборные Италии и Аргентины разыграют новый футбольный трофейЭдинсон Кавани близок к переходу в "Барселону""Барыс" дожал "Автомобилист" в овертаймеСлуцкого и Сайманова не пустили в раздевалку "Рубина"Восемь футболистов не попали в окончательный состав сборной РФВ Италии издеваются над российским форвардом
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика