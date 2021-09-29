Павел Худяков: «Тамбов» вошел в историю после гола Тиля «Реалу»

Экс-спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота мадридского «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист ранее выступал за российский клуб в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в РПЛ хавбек отдал одну голевую передачу.

«Очень рад, что Тиль забил. Это на всю жизнь. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу». Это навсегда останется с Тилем и с нами тоже. Он - молодец!» - приводит слова Павла «Чемпионат».

Напомним, что на 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.