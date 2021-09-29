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29 сентября 10:01

Хосеп Гвардиола: Я влюблен в игру Верратти. Он необыкновенный

Тренер «Манчестер Сити» высоко оценил игру игрока «ПСЖ» (0:2) после поражения в ЛЧ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника «ПСЖ» (0:2) Марко Верратти после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я влюблен в него. Он особенный. Даже под давлением ему удается находить те передачи, которые позволяют полузащите быть свободными. Он не любит длинные передачи, но вы всегда можете рассчитывать на него, чтобы построить игру», - приводит слова Гвардиолы Goal.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды, в составе которой голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Месси (74), для которого забитый мяч стал первым в составе парижан.

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге».

источник: Goal.com
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