Тибо Куртуа: Мяч не захотел заходить в ворота соперника

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Шерифа» (1:2).

«Мы пропустили два гола, которые были исполнены на отлично. Мы стремимся к победе и делаем все для этого, но нам нужно защищаться. Вратарь соперника провел отличную игру, мяч не хотел попадать в его ворота. Второй гол соперника был отличным, иногда такое бывае », - цитирует слова Куртуа пресс-служба «Реала».

«Шериф» набрал шесть очков в двух матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Реал Мадрид (3) находится на втором месте.