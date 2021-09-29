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29 сентября 10:03
автор: Александр Бойченко

Тибо Куртуа: Мяч не захотел заходить в ворота соперника

«Мадридский «Реал» уступил «Шерифу» 1:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Шерифа» (1:2).

«Мы пропустили два гола, которые были исполнены на отлично. Мы стремимся к победе и делаем все для этого, но нам нужно защищаться. Вратарь соперника провел отличную игру, мяч не хотел попадать в его ворота. Второй гол соперника был отличным, иногда такое бывае », - цитирует слова Куртуа пресс-служба «Реала».

«Шериф» набрал шесть очков в двух матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Реал Мадрид (3) находится на втором месте.

источник: ФК «Реал»
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