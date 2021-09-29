Клопп остался доволен выступлением воспитанника «Ливерпуля» Джонса в игре против «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Кертиса Джонса во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (5:1).

«Кертис провел хороший матч. Перед игрой у него были проблемы со здоровьем, врач сказал, что нужно внимательно следить за ним. Тем не менее, он играл очень хорошо, был почти везде, участвовал в каждой атаке. Своим ударом он устроил первый гол, с которым не справился вратарь, помогал в других эпизодах, а также неплохо сыграл в защите. Я впечатлен, Кертис, продолжай! »- цитирует слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джонс провел два матча за «мерсисайдцев» и забил один мяч. Во встрече с «Порту» в рамках второго тура Лиги чемпионов полузащитник оформил три голевые передачи. Джонс является воспитанником академии «Ливерпуля».