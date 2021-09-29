ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 10:10
автор: Александр Бойченко

Клопп остался доволен выступлением воспитанника «Ливерпуля» Джонса в игре против «Порту»

«Ливерпуль» разгромил «Порту» (5:1) во втором туре Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Кертиса Джонса во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (5:1).

«Кертис провел хороший матч. Перед игрой у него были проблемы со здоровьем, врач сказал, что нужно внимательно следить за ним. Тем не менее, он играл очень хорошо, был почти везде, участвовал в каждой атаке. Своим ударом он устроил первый гол, с которым не справился вратарь, помогал в других эпизодах, а также неплохо сыграл в защите. Я впечатлен, Кертис, продолжай! »- цитирует слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джонс провел два матча за «мерсисайдцев» и забил один мяч. Во встрече с «Порту» в рамках второго тура Лиги чемпионов полузащитник оформил три голевые передачи. Джонс является воспитанником академии «Ливерпуля».

источник: Goal.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео-обзор обновленного кроссовера Honda Passport 2022 модельного годаТренером вратарей сборной России может стать Евгений НабоковFord Expedition (2022) 440-сильный агрегат и две новых версииСлуцкого и Сайманова не пустили в раздевалку "Рубина"Восемь футболистов не попали в окончательный состав сборной РФВ Италии издеваются над российским форвардом
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика