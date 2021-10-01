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01 октября 23:23
автор: Александр Бойченко

«Кельн» обыграл «Гройтер Фюрт», прервав серию из трех ничьих подряд

Команда одолела дебютанта Бундеслиги со счетом 3:1.

Сегодня, 1 октября, «Кельн» принимал у себя дома на стадионе «Райн-Энерги» «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Первый гол в матче был забит еще в первом тайме усилиями Марко Майерхефера на 7-й минуте. Ответный мяч гости смогли забить лишь во втором тайме - это сделал Себастьян Андерссон на 50-й минуте. Спустя пять минут «козлы» вышли вперед - мяч забил Эйе Скири. На 89 минуте игрок оформил дубль, окончательно поставив точку в матче.

После этого матча «Кельн» набрал 12 очков и вышел на четвертое место, которое он делит с «Фрайбургом» и дортмундской «Боруссией», еще не сыгравшими свои матчи. «Гройтер Фюрт» остался на последнем месте с одним очком.

Следующий матч «Кельн» проведет против «Хоффенхайма» на выезде 15 октября, а «Гройтер Фюрт» примет «Бохум» 16 октября.

Чемпионат Германии,

7-й тур

«Кельн» (Кельн) - «Гройтер Фюрт» (Фюрт)

Голы: Андерссон, 50, Скири, 55, 89, - Майерхефер, 7

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Озджан, 85), Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 78), Дуда (Любичич, 67), Скири, Модест (Эхизибуэ, 78), Ут, Андерссон (Шауб, 85).

«Гройтер»: Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс, Дудзяк, Грисбек (Кристиансен, 70), Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63).

Предупреждения:

Грисбек (24), Андерссон (68).

источник: «Советский спорт»
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