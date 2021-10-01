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01 октября 23:24
автор: Владислав Корегин

«Милан» готов выложить 13 миллионов евро за полузащитника «Бреста» Февра

Сделка по переходу французского игрока может состояться в январе 2022 года.

Фланговый полузащитник «Бреста» Ромен Февр может стать игроком «Милана» в ближайшее трансферное окно.

По информации Calcio Mercato, руководство «россонери» готово заплатить за 23-летнего француза 13 миллионов евро. Отметим, что прошедшим летом красно-черные уже пытались подписать хавбека, однако французский клуб не отпустил игрока в команду серии А.

Февр выступает за «Брест» с июля прошлого года. За это время полузащитник забил восемь голов и отдал восемь ассистов в 44 матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го.

В составе молодежной сборной Франции Февр отыграл восемь встреч, отличившись двумя забитыми мячами.

источник: Calcio Mercato
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