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02 октября 06:59

Черчесов сообщил о контактах со сборной Турции

Летом этого года специалист покинул национальную команду России.

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о контактах с представителями Федерации футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с Федерацией футбола Турции, они мне звонили сами, были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Могу сказать, что я и испанских знаю, и французских, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», - сказал Черчесов в эфире ютуб-канала Kanal Sportowy.

Напомним, что Черчесов покинул сборную России летом этого года после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020, где его команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Вакантную должность занял бывший рулевой «Ростова» Валерий Карпин.

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