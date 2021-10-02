Черчесов рассказал, что не получил никаких наград от Путина за выход в 1/4 финала ЧМ

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не получил никаких наград от президента РФ Владимира Путина после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное - мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты», - сказал Черчесов в эфире ютуб-канала Kanal Sportowy.

В 1/4 финала домашнего мирового первенства россияне уступили по пенальти команде Хорватии.

Напомним, что Черчесов покинул сборную России летом этого года после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020, где его команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Вакантную должность занял бывший рулевой «Ростова» Валерий Карпин.