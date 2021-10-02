Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ нападающего петербурского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«Артем - амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он тоже нашел свою нишу. Знаю, что ему надо дать время самому прийти к внутренней гармонии. Он отлично провел чемпионат мира, забил больше всех, был капитаном. Значит, вопросов у нас не было», - сказал Черчесов в эфире ютуб-канала Kanal Sportowy.

В сентябре Дзюба сыграл три матча в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал две передачи.

Напомним, ранее Артем отказался выступать за сборную России в октябрьских матчах национальной команды, объяснив это тем, что он не набрал достаточной физической формы для выступления.