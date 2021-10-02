Алексей Березуцкий - перед матчем с «Краснодаром»: Нам нужно обрести стабильность

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мыслями перед матчем десятого тура чемпионата России против «Краснодара».

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворен на данный момент. Результат придет, когда мы будем реже допускать такие оплошности и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча. В идеале, конечно, все 90 минут», - приводит слова Березуцкого пресс-служба армейцев.

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После девяти туров в РПЛ команда Алексея Березуцкого с 16 очками располагается на пятой позиции. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на четвертой строчке, имея в своем активе такое же количество очков, но опережая армейцев по дополнительным показателям.