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02 октября 10:20

Алексей Березуцкий: Эджуке прибавляет во многих компонентах

Сегодня, 2 октября, ЦСКА примет дома «Краснодар».

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем десятого тура чемпионата России с «Краснодаром» отметил прогресс нападающего своей команды Чидеры Эджуке.

«Чиди действительно прибавляет во многих компонентах. В частности, он стал гораздо лучше взаимодействовать с Иваном Обляковым, с Антоном Заболотным, с другими игроками. Отмечу, что Эджуке прибавил в оборонительных действиях, этот момент я тоже считаю очень важным», - приводит слова Алексея пресс-служба армейцев.

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После девяти туров в РПЛ команда Алексея Березуцкого с 16 очками располагается на пятой позиции. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на четвертой строчке, имея в своем активе такое же количество очков, но опережая армейцев по дополнительным показателям.

источник: ПФК ЦСКА
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