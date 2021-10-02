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02 октября 10:59

Полузащитник ЦСКА Мухин: «Краснодар» очень атакующая команда

Соперники сыграют сегодня, 2 октября, в Москве.

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России против «Краснодара».

«Краснодар» - атакующая команда, у них появился новый нападающий - Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счет того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль», - приводит слова Максима пресс-служба армейцев.

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После девяти туров в РПЛ команда Алексея Березуцкого с 16 очками располагается на пятой позиции. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на четвертой строчке, имея в своем активе такое же количество очков, но опережая армейцев по дополнительным показателям.

источник: ПФК ЦСКА
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