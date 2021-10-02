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02 октября 13:25

Маклаков - о словах Спаллетти: «Спартак» может доказать, что итальянец был не прав

Ранее главный тренер «Наполи» выразил уверенность, что в Москве они непременно обыграют красно-белых.

Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков перед матчем десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» ответил на слова главного тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Ранее специалист заявил, что красно-белых ждет в Москве реванш за поражение в Лиге Европы.

«После игры с «Наполи», появился необходимый элемент для победы - чувство командной игры. Именно в том матче этот элемент проявился очень ярко. Возможно, это принесет хороший результат. В победу «Спартака» я всегда верю, а иначе зачем мне за него болеть? Игра будет интересной. «Ахмат» - неплохая команда. Бороться надо с любым соперником любого уровня», - приводит слова Алексея «СЭ».

Матч «Ахмат» - «Спартак» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После девяти туров в РПЛ команда Руя Витории с 13 очками расположилась на восьмой позиции. Подопечные Андрея Талалаева находятся на девятом месте, имея в своем активе 12 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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