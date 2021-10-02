ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бывший полузащитник «Спартака» Ковач считает, что Дзюбе надо завершить карьеру в сборной России
02 октября 14:17
автор: Максим Скороходов

Бывший полузащитник «Спартака» Ковач считает, что Дзюбе надо завершить карьеру в сборной России

По мнению экс-игкрока красно-белых, 33-летнему форварду «Зенита» нужно больше времени для восстановления.

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач считает, что нападающему Артеме Дзюбе нужно завершить карьеру в сборной России.

«Ему уже 33 года, много игр сыграл за последние годы. Ему нужно больше отдыха и больше концентрации для игры за «Зенит». Возможно, ему бы стоило завершить карьеру в сборной. Учитывая его отношения с Карпиным и сам отказ, его вряд ли теперь снова позовут. Но нужно выразить респект Артему за его пользу и прекрасные игры последние несколько лет. Он действительно был лидером сборной», - приводит слова Ковача «МК-Спорт», ссылаясь на Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба отказался играть за сборную России в октябре. По его словам, он не хочет занимать в октябре чужое место в национальной команде, так как находится в плохой форме, при это Дзюба заявил, что не принял решение о завершении международной карьеры.

8 октября команда Валерия Карпина сыграет в Казани против Словакии, а 11-го - в Мариборе против Словении.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Электрический кроссовер Genesis GV60 (2022) Gif-обзорЮрий Вернидуб: На российский футбол давит лимитМосковское "Динамо" стало лидером западной конференции КХЛЭкс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футболаДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика