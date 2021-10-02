Бывший полузащитник «Спартака» Ковач считает, что Дзюбе надо завершить карьеру в сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач считает, что нападающему Артеме Дзюбе нужно завершить карьеру в сборной России.

«Ему уже 33 года, много игр сыграл за последние годы. Ему нужно больше отдыха и больше концентрации для игры за «Зенит». Возможно, ему бы стоило завершить карьеру в сборной. Учитывая его отношения с Карпиным и сам отказ, его вряд ли теперь снова позовут. Но нужно выразить респект Артему за его пользу и прекрасные игры последние несколько лет. Он действительно был лидером сборной», - приводит слова Ковача «МК-Спорт», ссылаясь на Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба отказался играть за сборную России в октябре. По его словам, он не хочет занимать в октябре чужое место в национальной команде, так как находится в плохой форме, при это Дзюба заявил, что не принял решение о завершении международной карьеры.

8 октября команда Валерия Карпина сыграет в Казани против Словакии, а 11-го - в Мариборе против Словении.