Черчесов не стал отвечать на вопрос о том, что его уволил Путин

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от вопроса о том, что решение о его увольнении из национальной команды принимал президент России Владимир Путин.

«Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?», - приводит слова Черчесова «МК-Спорт», ссылаясь на YouTube-канал Kanał Sportowy.

Добавим, что во время пресс-конференции после выступления сборной России на чемпионате Европы Черчесов сказал, что покинет свой пост, если начальство того потребует. Тогда многие подумали, что 58-летний специалист имеет в виду президента страны.