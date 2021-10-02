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02 октября 14:34
автор: Максим Скороходов

Черчесов не стал отвечать на вопрос о том, что его уволил Путин

Специалист покинул национальную команду в июле после неудачи на Евро-2020.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от вопроса о том, что решение о его увольнении из национальной команды принимал президент России Владимир Путин.

«Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?», - приводит слова Черчесова «МК-Спорт», ссылаясь на YouTube-канал Kanał Sportowy.

Добавим, что во время пресс-конференции после выступления сборной России на чемпионате Европы Черчесов сказал, что покинет свой пост, если начальство того потребует. Тогда многие подумали, что 58-летний специалист имеет в виду президента страны.

источник: МК-Спорт
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