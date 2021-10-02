Роналду впервые не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» после возвращения в АПЛ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» впервые остался в запасе «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб в конце августа.

Домашний матч седьмого тура английской премьер-лиги против «Эвертона» «красные дьяволы» начали без 36-летнего португальца в стартовом составе.

Добавим, что Роналду провел в текущем сезоне пять матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отличился пятью голами.

В игре «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» идет первый тайм, и на данный момент счет не открыт.