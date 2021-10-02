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Роналду впервые не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» после возвращения в АПЛ
02 октября 14:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Роналду впервые не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» после возвращения в АПЛ

В атаку на матч против «Эвертона» Сульшер выпустил Кавани, Марсьяля и Гринвуда.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» впервые остался в запасе «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб в конце августа.

Домашний матч седьмого тура английской премьер-лиги против «Эвертона» «красные дьяволы» начали без 36-летнего португальца в стартовом составе.

Добавим, что Роналду провел в текущем сезоне пять матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отличился пятью голами.

В игре «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» идет первый тайм, и на данный момент счет не открыт.

источник: «Советский спорт»
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