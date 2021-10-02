Вендел повторил ошибку Клаудиньо, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России

Бразильский полузащитник «Зенита» повторил арифметическую ошибку своего одноклубника в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нем, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России», - сказал Вендел.

Добавим, что в «Зенит» семь раз выигрывал чемпионат России и уступает по данному показателю московскому «Спартаку», который десять раз становился чемпионом страны.