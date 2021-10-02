Болельщик «Динамо» Лещенко считает, что «Крылья Советов» тоже играют в атакующий футбол

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, болеющий за московское «Динамо», сравнил свою любимую команду с ее будущим соперником самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья Советов», как и «Динамо», играют в атаку: не перекатывают мяч по периметру, не занимаются условной позиционной работой. В этом они очень похожи. Когда команды просто катают мяч — это не футбол. Такое зрелище не доставляет никакого удовольствия», - приводит слова Лещенко «Чемпионат».

Матч между »Динамо» и «Крыльев Советов» пройдет в Москве. На данный момент бело-голубые с 19 очками идут вторыми в российской премьер-лиге, а самарская команда занимает 11-е место с десятью очками.