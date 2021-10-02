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02 октября 15:59
автор: Максим Скороходов

Канчельскис сравнил Алексея Березуцкого с Раньери

2 октября ЦСКА сыграет с «Краснодаром», в чьем тренерском штабе находится Василий Березуцкий.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком, который первый сезон работает в данной должности.

«По Березуцкому какие-то выводы можно будет делать только в конце сезона. Пока не вижу его тренерский почерк, но прошло слишком мало времени. Стоит отдать должное, испытание «Спартаком» он прошел успешно. По поведению на кромке поля Березуцкий напоминает мне Раньери — такой же хладнокровный и невозмутимый. Но сразу скажу, что поведение тренера никак не отображает его уверенность в себе и уж тем более не влияет на результат команды», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что игра российской премьер-лиги, в которой встретятся ЦСКА и «Краснодар», начнется сегодня в 19:00 по московскому времени, из-за того, что в предыдущем матче наставник «быков» Виктор Гончаренко был удален руководить командой на поле будет в том числе Василий Березуцкий.

Обе команды после девяти матчей набрали 16 очков, «Краснодар» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА - на пятом.

источник: Sport24.ru
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