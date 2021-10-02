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02 октября 16:10
автор: Александр Поволоцкий

Самошников не примет участие в октябрьских матчах сборной России из-за травмы

Футболист провел за национальную команду три встречи.

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сыграет за сборную России в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у 23-летнего футболиста диагностирована травмы голеностопа. В матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» Самошникову на ногу наступил Алексей Козлов. Защитник покинул поле через пять минут после эпизода.

Напомним, что 27 сентября тренерский штаб назвал имена 26 футболистов, которые смогут принять участие в матчах со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). В список попали четыре вратаря и 22 полевых игрока.

После шести туров подопечные Валерия Карпина идут на втором месте в таблице, уступая Хорватии по разнице мячей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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