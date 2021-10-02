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02 октября 16:12
автор: Максим Скороходов

Кирьяков объяснил, почему Карпин вызвал Бакаева в сборную России

Полузащитник получил возможность сыграть против Словакии и Словении в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, за счет каких качеств полузащитник «Спартака» мог получить вызов в национальную команду.

«Бакаев – нестабильный. Временами показывает хорошую игру, но потом куда-то все исчезает. Иногда доходит до того, что он не проходит в состав. Сейчас в «Спартаке» он не играет ключевую роль, но является тем футболистом, который может решить судьбу матча. Хотелось бы пожелать, чтобы Зелимхан был более стабилен, ну или хотя бы был в хорошей форме на протяжении долгого времени», - приводит слова Кирьякова «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний вингер провел 13 матчей за красно-белых, в которых отдал две голевые передачи.

За сборную России Бакаев сыграв девять раз и забил один гол.

источник: «РБ-Спорт»
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